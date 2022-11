NRJ Music Awards 2022 - Votez pour la chanson francophone de l'année

Qui sera sacrée chanson francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2022 ? C'est à vous de voter VENDREDI 18 novembre dès 21h10 !

TF1 et NRJ vous rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.



MYTF1 vous révèle les nommés dans la catégorie :

CHANSON FRANCOPHONE DE L’ANNÉE

« Ce Soir » Amir

« Degaine » Aya Nakamura Feat Damso

« Coup De Vieux » Bigflo & Oli

« Cœur » Clara Luciani

« Mon Cœur » Izia

« Outete » Keen’v

« Eva » Kendji Girac

« Qui On Est » M. Pokora

« La Quete » Orelsan

« La Recette » Slimane

« Suavemente » Soolking

« Venga Mi » Soprano Feat Gradur

David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, M. Pokora, Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking, Adé, Adèle Castillon, Lujipeka, Mentissa, Pierre de Maere, et Yanns.seront présents sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour interpréter et défendre leur titre en direct, l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24ème édition des NRJ MUSIC AWARDS.



Le vote se fait uniquement par SMS 7 25 25 (0,99€ + prix SMS))



NRJ MUSIC AWARDS 2022 – VENDREDI 18 NOVEMBRE A 21H05 SUR TF1