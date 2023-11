NRJ Music Awards 2023 - Votez pour votre chanson francophone préférée

Découvrez les titres en compétition pour la chanson francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2023 - Vous pouvez d'ores et déjà voter !

TF1 et NRJ vous rendez-vous le vendredi 10 novembre 2023 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 25ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

MYTF1 vous révèle les titres en compétition pour la Chanson francophone - Vous pouvez désormais voter pour votre titre préféré, le gagnant sera annoncé vendredi soir.

Voici les clips, à vous de décider !

Tapez 1 pour "Chez toi" - Claudio Capéo & Slimane

Tapez 2 pour "Enfant de" - Pierre de Maere

Tapez 3 pour "In the stars" - Benson Boone & Philippine Lavrey

Tapez 4 pour "Le feu" - Kendji Girac & Vianney

Tapez 5 pour "Popcorn Salé" - Santa

Tapez 6 pour "Secret" - Louane

Le public peut voter pour ses artistes/titres préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes sont donc ouverts du lundi 6 novembre jusqu'au vendredi 10 novembre 2023.

Les votes se font par SMS au 72 500 (0,99€ + prix du SMS).

Les modalités du vote sont à retrouver sur MYTF1.