NRJ Music Awards : David Hallyday et Laura Smet chanteront ensemble

Laura Smet et David Hallyday chanteront ensemble pour la première fois sur la scène du Palais des Festivals pensant la 11ème cérémonie des NRJ Music Awards. Ils interprèteront le premier single du nouvel album de David Hallyday.

Après les Black Eyed Peas, Rihanna, Jay-Z, Robbie Williams, Christophe Maé et Diam's entre autres, les NRJ Music Awards qui seront diffusés le 23 janvier en direct du Palais des Festivals de Cannes recevront deux nouveaux invités de marque. David Hallyday et Laura Smet viendront en effet interpréter "On se fait peur" le premier single du nouvel album du chanteur qu'on trouvera dans les bacs en mars.



A quatre jours de la 11ème cérémonie des NRJ Music Awards, TF1 a confirmé mardi leur présence. C'est la première fois que les enfants de Johnny Hallyday chanteront ensemble sur scène. Le 30 décembre dernier, ils avaient enregistré ce titre, alors que Johnny Hallyday connaissait des complications suite à l'intervention qu'il avait subie pour soigner une hernie.



Depuis Johnny Hallyday est en convalescence paisible à Los Angeles, cela valait bien une petite prestation exclsuive de la part de David Hallyday et Laura Smet. A ne pas manquer le 23 janvier à partir de 20h50 !