Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est le 4 novembre prochain qu'aura lieu la 19ème édition des NRJ Music Awards. L'émission, présentée par Nikos Aliagas, met à l'honneur de nombreux artistes de la scène nationale et internationale en direct Palais des Festivals et des Congrès de Canness. L'occasion rêvée de passer un bon moment devant votre téléviseur. Hier, MYTF1 vous a dévoilé les Artistes masculins francophones de l'année. Parmi eux, on retrouve Calogero, Claudio Capéo, Julien Doré, M.Pokora, Soprano et Vianney. Mais ce n'est pas tout. Justin Bieber, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth, Ed Sheeran et The Weeknd seront eux aussi de la partie. Ils se disputeront pour remporter le titre d'Artiste Masculin international de l'année. Aujourd'hui, MYTF1 vous dévoile les artistes féminines francophones et internationales de l'année ! Vous avez jusqu'au 29 octobre à 23h59 pour voter une fois par jour sur les sites de MYTF1 et NRJ.

Artiste Féminine Francophone de l'année

Jain

Louane

Nolwenn Leroy

Tal

Vitaa

Artiste Féminine Internationale de l’année

Miley Cyrus

Selena Gomez

Katy Perry

P!nk

Shakira

Taylor Swift

En attendant le jour J, retrouvez la prestation de Louane, en live des NRJ Music Awards 2016 !