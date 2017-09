Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le 4 novembre prochain, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous pour la 19 ème cérémonie des NRJ Music Awards, qui aura lieu en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Comme chaque année, l’évènement musical, présenté par Nikos Aliagas, est très attendu. Les nommés des catégories "groupe et duo francophone et international de l’année" ont déjà été dévoilés.





TF1 et NRJ ont le plaisir de confirmer la présence exceptionnelle d’Indochine sur la scène de la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards. Le groupe est nommé dans la catégorie "groupe et duo Francophone de l’année." Avec 35 ans d’existence et 10 millions d’albums vendus, Indochine est le groupe incontestable du rock français. Classé n°1 des ventes depuis sa sortie, leur dernier album "13" a d'ailleurs réalisé le meilleur démarrage de l’année pour un album original. En seulement 2 semaines, il s’est déjà écoulé à 100 000 exemplaires...





Parmi les nommés de la catégorie "Groupe et duo francophone de l’année", on retrouve également Amir et One Republic, Arcadian, BigFlo & Oli, Kids United et enfin Ofenbach. En ce qui concerne la catégorie "Groupe et duo international de l’année", The Chainsmokers, Clean Bandit, Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, Imagine Dragon, J. Balvin & Willy William et U2 font partis de la liste des nommés.





Toute cette semaine et jusqu’au 29 octobre à 23h59, vous pourrez donc voter une fois par jour pour vos artistes et titres préférés sur nrj.fr et mytf1.fr. TF1 et NRJ, dévoileront chaque jour les différentes catégories des nommés.





(Re)vivez la victoire d’Amir aux NRJ Music Awards 2016 dans la catégorie "Chanson de l’année 2016" avec son titre J’ai cherché :