L’événement annuel de musique revient pour une nouvelle fois, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Le 4 novembre prochain, Nikos Aliagas présentera la 19ème édition des NRJ Music Awards au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Comme chaque année, de nombreux artistes seront présents pour interpréter l’un de leurs titres. L’occasion de voir sur scène Calogero, Julien Doré, M Pokora, Claudio Capéo, Soprano ou encore Vianney mais aussi des chanteurs internationaux comme Justin Bieber, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth, Ed Sheeran et The Weeknd.

Après la liste des groupes et duos francophones de l’année ainsi que celle des révélations francophones et internationales, MYTF1 vous propose de découvrir les artistes en compétition pour les trois dernières catégories de l’événement : le clip de l’année, le DJ de l’année et enfin la Chanson Internationale de l’année. Et dans ces trois listes, de nombreux artistes vous ont fait danser cette année. Le choix risque d’être très difficile…

Vous avez envie de voter pour votre artiste préféré ? C’est très simple. Il suffit que vous rendre sur les sites de MYTF1 et NRJ pour faire votre choix. Attention, vous avez jusqu’au 29 octobre (23H59) pour soutenir votre chanteur favori. Après, il sera trop tard…

Clip de l’année

1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

2. Sublime & Silence - Julien Doré

3. Feels - Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean

4. La Vie Est Belle - Indochine

5. Shape of You - Ed Sheeran

6. Look What You Made Me Do - Taylor Swift

DJ de l’année

1. DJ Snake

2. Feder

3. David Guetta

4. Calvin Harris

5. Kungs

6. Petit Biscuit

Chanson Internationale de l'année

1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

2. Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber

3. Attention – Charlie Puth

4. Human – Rag’n’Bone Man

5. Shape Of You – Ed Sheeran

6. I Feel It Coming – The Weeknd

