NRJ Music Awards : gagnez l'award du meilleur fan et rencontrez votre star préférée !

Depuis 2011, le NRJ Music Award du Meilleur Fan est le premier prix récompensant les communautés de fans. Après Kenny, Meilleur Fan d'Inna en 2011, Laura et Marie, Meilleures Fans de M Pokora en 2012 et Julie, Meilleure Fan des One Direction en 2013, qui recevra le NRJ Music Awards du Meilleur Fan cette année ?

Pour la quatrième année consécutive, NRJ et WAT.tv remettront le prix du " NRJ Music Award du Meilleur Fan ".



La cérémonie la plus connectée de l'année commence maintenant sur WAT.tv !

Dès aujourd'hui jusqu'au dimanche 1er décembre, les fans des artistes nominés aux NRJ Music Awards 15th Edition pourront poster sur WAT.tv (http://www.wat.tv/nma) une vidéo exprimant leur passion pour l'une des stars en compétition. Les internautes devront ensuite faire buzzer leur vidéo pour défendre leur place de fan numéro 1.



En fonction du nombre de likes, de partage, de tweets générés par la vidéo mais aussi de l'originalité, le jury composé de NRJ.fr et WAT.tv annoncera le grand vainqueur lundi 9 décembre.



Grâce à ce prix, le fan deviendra à son tour l'une des stars de la soirée et vivra son rêve : rencontrer l'artiste qu'il admire tant.

Le gagnant partira pour un week-end de star à Cannes avec la personne de son choix. Hôtel de luxe, limousine, tapis rouge, montée des marches... Il assistera à la cérémonie des NRJ Music Awards 15th Edition au Palais des Festivals samedi 14 décembre au côté des plus grands artistes.



A l'occasion d'une rencontre exclusive, le gagnant se verra remettre le NRJ Music Awards du Meilleur Fan des mains de son artiste préféré. Les internautes pourront suivre en direct cet événement via les comptes Twitter @NRJhitmusiconly et @wat_tv.