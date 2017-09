Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le 4 novembre prochain, vous avez rendez-vous avec Nikos Aliagas et de nombreux artistes de la scène nationale et internationale pour les NRJ Music Awards 2017. Une édition très attendue qui réunira les chanteurs et chanteuses les plus en vues du moment. Une occasion parfaite pour passer un bon moment devant votre téléviseur. Cette année, c'est au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes que les artistes feront la démonstration de leur talent. Et parmi eux, nous retrouverons Calogero, Claudio Capéo, Julien Doré, M.Pokora, Soprano et Vianney nommés dans la catégorie Artiste masculin francophone de l'année. Mais ce n'est pas tout. Justin Bieber, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth Ed Sheeran et The Weeknd seront eux aussi de la partie. Ils tenteront quant à eux de repartir dans leurs pays respectifs avec le titre d'Artiste Masculin international de l'année.



Les nommés pour la catégorie Groupe et duo francophone de l'année ont eux aussi été dévoilés ainsi que la liste des artistes qui donneront tout pour devenir les prochainesRévélations Francophones et Internationales de l'année.



Pour aider vos stars préférées à atteindre leur but, c'est très simple ! Vous avez jusqu'au 29 octobre à 23h59 pour voter une fois par jour sur les sites de MyTF1et deNRJ. Une formidable occasion de faire partie de cette fabuleuse aventure que sont les NRJ Music Awards.



M Pokora et Soprano sont tous les deux nommés dans la catégorie Artiste masculin francophone de l'année. Pour vous aider à faire votre choix, retrouvez un duo des deux chanteurs ci-dessous.