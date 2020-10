NRJ Music Awards : Laura Smet, une chanteuse est née ?

Pour la onzième édition des NRJ Music Awards, Laura Smet est venue interpréter le premier single du nouveau album de son frère David Hallyday. Et pour une première, c'était réussi.

Elle aussi faisait partie des stars les plus attendues de la onzième soirée des NRJ Music Awards. Nom de code : Laura Smet. Alors qu'elle a fait les gros titres de la presse il ya quelques semaines, la fille de Johnny Hallyday est venue fermer le clapet de tous ses détracteurs. La jeune et jolie actrice va bien et ce soir aux NRJ Musix Awards, ça se voyait.

Laura Smet est en effet venue interpréter On se fait peur, le premiers single du nouveal album de son frère, David Hallyday, qu'ils ont enregistré le 30 décembre dernier.

Sur scène, David Hallyday est un habitué, en revanche, c'est une permière pour Laura Smet qui assure comme une chef derrière son micro. Comme quoi, elle n'a pas pris que les gènes de la comédie de sa maman Nathalie Baye, elle tient aussi beaucoup de son rockeur légandaire de papa.

Après ce premier essai transformé, on ne serait pas surpris de voir Laura Smet s'enfermer dans un studio d'enregistrement pour quelques temps. En plus, avec David Hallyday comme parolier et Johnny Hallyday comme choriste, ça devrait marcher.