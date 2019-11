NRJ MUSIC AWARDS (NMA) 2019 - Angèle, M Pokora, Bigflo & Oli… Qui sont les grands gagnants de la soirée ?

Une pluie de trophées pour cette nouvelle édition des NRJ Music Awards 2019, diffusée ce samedi 9 novembre sur TF1. Découvrez sans plus attendre le palmarès.

Voici le palmarès des NRJ Music Awards 2019 :

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Bilal Hassani

Les autres nommés dans la catégorie :

Roméo Elvis

Boulevard des Airs

Lenny Kim

Maëlle

Trois Cafés Gourmands

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Billie Eilish

Les autres nommés dans la catégorie :

Ava Max

Lewis Capaldi

Billie Eilish

Lil Nas X

Mabel

Jorja Smith

GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Bigflo & Oli

Les autres nommés dans la catégorie :

Angèle & Roméo Elvis

Kendji Girac & Claudio Capeo

Philippine & Gavin James

Vitaa & Slimane

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE : Lady Gaga & Bradley Cooper

Les autres nommés dans la catégorie :

Camila Cabello & Shawn Mendes

Pedro Capo & Alicia Keys

Jonas Brothers

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Ed Sheeran & Justin Bieber

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : M. Pokora

Les autres nommés dans la catégorie :

Dadju

Gims

Kendji Girac

Slimane

Soprano

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE : Ed Sheeran

Les autres nommés dans la catégorie :

Pedro Capo

Post Malone

Shawn Mendes

Sam Smith

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Angèle

Les autres nommés dans la catégorie :

Clara Luciani

Jenifer

Aya Nakamura

Vitaa

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Ariana Grande

Les autres nommés dans la catégorie :

Camila Cabello

Lady Gaga

P!nk

Taylor Swift

DJ DE L’ANNÉE : Dj Snake

Les autres nommés dans la catégorie :

David Guetta

Martin Garrix

Calvin Harris

Ofenbach

Armin Van Buuren

CHANSON INTERNATIONALE DE L’ANNÉE :" Senorita " - Shawn Mendes & Camila Cabello

Les autres nommés dans la catégorie :

" Calma "- Pedro Capo & Alicia Keys

" Giant " - Calvin Harris feat. Rag’n’bone Man

“ Old Town Road ” - Lil Nas feat. Billy Ray Cyrus

" Loco Contigo " - Dj Snake feat. J balvin & Tyga

" Someone You Loved " - Lewis Capaldi

CHANSON FRANÇAISE DE L’ANNÉE :“ Tout oublier ” - Angèle

Les autres nommés dans la catégorie :

“ Ça Va Ça Vient ” - Vitaa / Slimane

“ Compliqué ” – Dadju

“ Le Coach ”- Soprano feat. Vincenzo

“ Pookie ”- Aya Nakamura

“ Que Dieu Me Pardonne ” - Kendji Girac / Claudio Capéo

CLIP DE L’ANNÉE : “ Promesses ” - Bigflo & Oli

Les autres nommés dans la catégorie :

“ Bad Guy ” - Billie Eilish

“ I Don’t Care ” - Ed Sheeran & Justin Bieber

“ Le Coach ” - Soprano feat. Vincenzo

“ Mon Beau Frère ” - Black M

“ Old Town Road ” - Lil Nas feat. Billy Ray Cyrus

“ Sucker ” - Jonas Brothers

“ Tout oublier ”- Angèle feat. Roméo Elvis

PERFORMANCE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : "Ça va, ça vient" - Vitaa / Slimane

Les autres nommés dans la catégorie :

Angèle "Balance ton quoi"

BigFlo & Oli "Promesses"

Dadju "Compliqué"

Kendji Girac / Claudio Capeo "Que Dieu me pardonne"

Jenifer/Slimane "Les choses simples"

Clara Luciani "La grenade"

Aya Nakamura "Pookie"

Soprano feat Vincenzo "Le coach"