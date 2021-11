NRJ MUSIC AWARDS 2021 – Kendji, Ed Sheeran, Vitaa & Slimane, Coldplay… Voir les gagnants

Une pluie de trophées pour cette 23è édition des (NMA) NRJ Music Awards 2021, diffusée ce samedi 20 novembre sur TF1, Kendji Girac avec "Evidemment" élue « La chanson francophone de l’année

Voici le palmarès des NRJ Music Awards 2021 :

LA CHANSON FRANCOPHONE DE L’ANNEE : "Evidemment" Kendji

Les autres nommés dans la catégorie :

Kendji "Evidemment" (voir l'annonce)

Soprano "Dingue"

Clara Luciani "Respire encore"

Louane "Aimer à mort"

Amel Bent & Hatik "1,2,3"

Tayc "Le temps"

Vitaa & Slimane "XY"

Jérémy Frérot "Un homme"

Dadju "Mon soleil"

Grand Corps Malade "Derrière le brouillard"

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Naps

Les autres nommés dans la catégorie :

Angelcy

Cephaz

Hervé

La Zarra

Naps

Were Vana



RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Olivia Rodrigo



Les autres nommés dans la catégorie :

Bad Bunny

Duncan Laurence

Faouzia

Justin Wellington

Olivia Rodrigo

The Kid Laroi

GROUPE / DUO DE L'ANNÉE FRANCOPHONE : Vitaa & Slimane

Les autres nommés dans la catégorie :

13 Organisé

Indochine

Polo & Pan

Therapie Taxi

Vitaa & Slimane

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Amel Bent & Hatik – “1, 2, 3”



Les autres nommés dans la catégorie :

Amel Bent & Hatik – “1, 2, 3”

Dadju & Anitta – “Mon Soleil”

Gims & Dhurata Dora - “Only You“

Grand Corps Malade & Louane - “Derrière Le Brouillard“

Kendji & Soolking – “Bebeto“

M. Pokora & Dadju – “Si On Disait”

Sia & Amir – “1+1”

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L’ANNÉE : Coldplay

Les autres nommés dans la catégorie :

Coldplay

Imagine Dragons

Maneskin

Maroon 5

Silk Sonic

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : Coldplay & Bts - “My Universe”

Les autres nommés dans la catégorie :

Black Eyed Peas & Shakira - “Girl Like Me”

Coldplay & Bts - “My Universe”

Dj Snake & Selena Gomez - “Selfish Love”

Elton John & Dua Lipa - “Cold Heart” (Pnau Remix)

The Kid Laroi & Justin Bieber - “Stay”

The Weeknd & Ariana Grande - “Save Your Tears”

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Dadju

Les autres nommés dans la catégorie :

Dadju

Gims

Grand Corps Malade

Hatik

Jérémy Frérot

Keen’v

Kendji

Soprano

Tayc

Vianney

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE : Ed Sheeran

Les autres nommés dans la catégorie :

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Shawn Mendes

The Weeknd

Tom Gregory

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Eva

Les autres nommés dans la catégorie :

Amel Bent

Clara Luciani

Eva

Hoshi

Juliette Armanet

Louane

Wejdene

Yseult

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Dua Lipa

Les autres nommés dans la catégorie :

Ava Max

Billie Eilish

Camila Cabello

Doja Cat

Dua Lipa

Sia

Shakira

CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : Ed Sheeran – “Bad Habits“

Les autres nommés dans la catégorie :

Ed Sheeran – “Bad Habits“

Imagine Dragons – “Follow You“

Justin Bieber Ft Daniel Caesar, Giveon – “Peaches“

Olivia Rodrigo – “Good 4 U”

Shouse – “Love Tonight”

The Kid Laroi & Justin Bieber - “Stay”

The Weeknd – ”Save Your Tears”

DJ DE L’ANNÉE : Dj Snake

Les autres nommés dans la catégorie :

David Guetta

Dj Snake

Kungs

Martin Garrix

Ofenbach

Robin Schulz



CLIP DE L’ANNÉE : Vitaa & Slimane - ”De L’or ”

Les autres nommés dans la catégorie :

Dj Snake / Selena Gomez – ”Selfish Love”

Ed Sheeran – ”Bad Habits”

Grand Corps Malade / Louane – ”Derrière Le Brouillard”

Julien Doré – ”Waf ”

Lil Nas X – ”Montero (Call Me By Your Name)”

Soprano – ”Près Des Étoiles”

Tayc - ”Le Temps”

The Kid Laroi & Justin Bieber – ”Stay”

The Weeknd – “Save Your Tears”

Vitaa & Slimane - ”De L’or ”



NRJ Music Awards 2021 d'honneur : Imagine Dragons