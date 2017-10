Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les petits Talents de The Voice sont devenus grands, très grands même puisqu'ils sont maintenant (pour certains) nommés au NRJ Music Awards. Retour sur leurs prestations les plus marquantes.

Arcadian, Amir, Claudio Capeo, Lenni-Kim... autant d'artistes qui étaient inconnus du grand public avant de passer par la prestigieuse case The Voice. Grâce à l'émission, ces chanteurs anonymes sont devenus connus et adulés. Ils foulent dorénavant les plus grandes scènes françaises et sont sollicités sur les plateaux télé. Une jolie réussite ! Retour en image et en musique sur leur début dans The Voice.



Le trio Arcadian a foulé la scène de The Voice durant la saison 5 de l'émission.Grâce à leur proposition à la fois décalée et dans l'air du temps, les trois amis ont conquis le public et les coachs avec leur reprises. Semaine après semaine, ils se sont fait une véritable place dans l'aventure.

Amir a fait sensation lors de son passage dans le programmeet depuis, il jouit d'une carrière sans fausse note. Nommé aux côtés de One Republic dans la catégorie Duo/groupe francophone de l'année, il fera tout pour mettre le feu sur la scène des NRJ Music Awards.

Souvenez-vous, Claudio Capeo avait lui aussi tenté sa chance dans l'émission. Habituellement accompagné de son fidèle accordéon, c'est seul qu'il a choisi de chanter devant les coachs, une séquence à revoir juste ici.

Le jeune Lenni-Kim a fait ses preuves sur le plateau de The Voice Kids avant d'avoir l'honneur d'être nommé aux NRJ Music Awards aux côtés de Lisandro Cuxi, un autre artiste issu de la joyeuse famille de l'émission.

La talentueuse Louane vous avait émerveillé lorsque vous l'aviez découverte lors des auditions à l'aveugle et n'avait eu cesse de faire briller les yeux des téléspectateurs tout le long de son aventure. Cette année, la chanteuse est nommée dans la catégorie "Artiste féminine francophone de l'année". Une jolie récompense.

Retrouvez ci-dessus sa prestation sur " Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand.