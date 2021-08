NRJ Music Awards : rendez-vous le 20 novembre 2021 pour la 23è édition

Les NRJ MUSIC AWARDS reviennent sur TF1 en direct . Découvrez où aura lieu la cérémonie…

Les NRJ Music Awards, événement musical de renommée mondiale, se tiennent chaque année à Cannes depuis 2000. Exceptionnellement délocalisés à Paris l’année dernière, en raison de la crise sanitaire, ils font leur grand retour sur la scène cannoise en 2021.

Pour la 23ème édition des NRJ Music Awards, TF1, NRJ et la Mairie de Cannes vous donnent rendez-vous le samedi 20 novembre à 21h05 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.



La très belle histoire entre l’une des plus grandes cérémonies musicales mondiales et la Croisette se poursuit : NRJ, TF1 et la Mairie de Cannes sont heureux d’annoncer le renouvellement de leur partenariat pour trois années supplémentaires et annoncent l’organisation des NRJ Music Awards à Cannes jusqu’en 2024.



Les NRJ Music Awards réunissent tous les ans les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public, et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !



Un show exceptionnel présenté par Nikos Aliagas avec la présence de nombreuses stars françaises et internationales vous attend !