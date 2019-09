M.Pokora, Kendji, Maitre Gims... Suivez en DIRECT les répétitions !

M. Pokora, Maitre Gims, Soprano... A 24h des NRJ Music Awards, les stars sont déjà en train de répéter. MYTF1 vous fait entrer dans les coulisses de l'événement.

Maitre Gims ne manque pas d'enthousiasme



J-1 avant la grande cérémonie des NRJ Music Awards. A Cannes, les stars sont déjà en train de répéter. A quelques heures du show, Maitre Gims ne cache pas son enthousiasme. "Je suis content d’être là", avoue le chanteur nommé dans la catégorie "chanson de l’année" avec son titre Est-ce que tu m’aimes. "Bien sûr, on veut gagner. Mais il y a plein de gens talentueux. Je suis dans un bon état d’esprit. J’ai envie de chanter et de prendre du plaisir. Le public m’a toujours soutenu et j’espère que ça va continuer". Maitre Gims, grand habitué de la cérémonie n'hésite d'ailleurs pas à livrer quelques confidences sur les coulisses du show. "En backstage, tu retrouves des enfants".



Soprano prêt à laisser place à l'improvisation



Soprano est lui aussi sur le pied de guerre. "On va se régaler", promet-il. Pour le chanteur, nommé dans la catégorie "Artiste Masculin de l'année", les NRJ Music Awards riment avec "moment de convivialité". "Je chante l'unité et le rassemblement. Je voulais qu'il y ait beaucoup de monde sur scène", assure-t-il. Il promet une prestation pleine de surprises, qui laisse place à une part d'improvisation.

M.Pokora fête ses 10 ans de NMA

M. Pokora, quant à lui, est excité à l'idée de fêter ses 10 ans de NRJ Music Awards. "Jusqu'à maintenant, j'ai eu 12 nominations et 11 prix. Les NRJ Music Awards, c'est toujours un kif. Les récompenses viennent du public. Ce sont les meilleures". Le chanteur travaille d'arrache pied pour être au top samedi soir. "C'est le direct. Il y a une pression supplémentaire. Il n'y a pas le droit à l'erreur", avoue-t-il. (Retrouvez l'intégralité de la vidéo sur le site de NRJ)

Kendji content de revenir aux NMA

"Ca me fait très plaisir de revoir cette scène et de pouvoir préparer ce joli spectacle pour la deuxième fois", lance Kendji, qui s'est illustré, pour la première fois de sa carrière, sur les plateaux des NRJ Music Awards l'année dernière, en remportant deux titres : celui de la chanson de l'année et celui de la révélation francophone de l'année.



Marina Kaye a hâte de se produire sur scène



A quelques heures de la cérémonie, Marina Kaye, trépigne, elle aussi, d'impatience. "C'est une jolie scène. Le décor est vraiment sublime. J'ai hâte de pouvoir porter ma tenue et qu'on fasse le show pour de bon", lance la jeune femme.

Les Frero Delavega ont failli ne pas arriver à temps

En coulisses, les stars n'hésitent pas à se lâcher. Florian raconte une anecdote pour le moins rigolote : "Flo s'est fait virer de l'avion. Il n'a pas pris le même que moi. Quand il est arrivé, on lui a dit :"Tu ne peux pas monter sans laisser ta guitare en soute". Il a pris un autre avion". Comme tous les autres artistes, Florian n'hésite pas à partager sa joie à l'idée d'assister aux NRJ Music Awards. "T'as des conditions de ouf. Tu peux avoir le décor que tu veux".



Un défilé de stars attendu



Une bonne ambiance donc que l’on devrait retrouver en plateau samedi soir. Il faut dire que des stars de renom sont attendues. Parmi elles, Adele, Ed Sheeran, Jason Derulo, Elie Goulding, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Sting, Fréro Delavega, M.Pokora, Kendji Girac, Louane, Christine The Queens ou encore Soprano…

Pensez à élire la "Chanson Française de l'année"



N’oubliez pas que, demain soir, vous pourrez voter en direct pour élire la "Chanson Française de l’année". Maître Gims est en compétition face à Louane et son titre Avenir, Kendji pour Conmigo, Christine and the Queens avec sa chanson "Christine" et Marina Kaye avec Homeless.

