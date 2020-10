NRJ Music Awards : Tal et Alizée pour un duo enchanteur !

Ce soir dès 20h50 en direct sur TF1, les NRJ Music Awards s'annoncent grandiose ! Les stars sont au rendez-vous et certaines d'entre elles comme Tal et Alizée vont vous offrir des duos inédits !

Tal et Alizée ont une surprise pour vous : elles préparent un duo inédit pour les NRJ Music Awards sur le titre « Le tourbillon de la vie » de Jeanne Moreau !

Des duos inédits pour les #NMA

Les NRJ Music Awards sont l'occasion chaque année pour les stars de briller. En interprétant leurs plus gros tubes, ou en improvisant des duos qu'on ne pensait pas possible. Ce samedi soir, pour la 15ème édition des NMA, plusieurs artistes ont prévu d'unir leurs efforts pour offrir des duos inédits : c'est le cas de James Blunt et Birdy, de Tal et James Arthur, mais aussi de Tal et Alizée !

Tal et Alizée veulent retourner les #NMA

C'est donc un duo très attendu que vont nous offrir Tal et Alizée sur la scène des NMA : deux chanteuses très appréciées du public et qui viennent de participer à la saison 4 de Danse avec les Stars, deux artistes qui vont s'unir sur le titre « Le tourbillon de la vie » de Jeanne Moreau. Grâce à des paroles envoûtantes et sur un air des plus enchanteurs, Tal et Alizée voudront séduire leur auditoire au sein d'une soirée riche en surprises.

Une cérémonie connectée

A partir de 20h50 en direct sur TF1, la 15ème édition des NRJ Music Awards va vous offrir une expérience unique : avec ses duos inédits bien sûr, mais aussi grâce au Hangout, qui permettra à des fans de chatter, de discuter en direct avec leurs stars favorite, et au Mur des Twittos placé sur la scène des NMA et sur lequel apparaîtront les avatars des meilleurs pronostiqueurs sur Twitter.



Rendez-vous donc dès à présent sur MYTF1 pour suivre la montée des marches en direct dans le #BeforeNMA présenté par Guillaume Pley et Anne Seften, et à partir de 20h50 sur TF1 pour la 15ème édition des NRJ music Awards.