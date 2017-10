Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

RAG’N’BONE MAN sera bel et bien présent sur la scène des NRJ Music Awards le 4 novembre prochain. L’artiste est nommé dans les catégories Chanson Internationale de l’année avec « Human », et Révélation Internationale de l’année !

C’est officiel, RAG’N’BONE MAN fera le show sur la scène des NRJ Music Awards ! Celui qu’on surnomme le "soul man de Brighton" est nommé dans deux catégories : Chanson Internationale de l’année avec "Human", et Révélation Internationale de l’année. En quelques mois seulement, le chanteur britannique s’est fait découvrir du grand public grâce à une voix puissante et une sensibilité hors norme. Ses hits, "Human", certifié disque de diamant, "Skin", certifié disque de Platine et "Grace", se sont imposés en un temps record sur les ondes du monde entier.



RAG’N’BONE MAN rejoint les stars qui ont déjà confirmé leur présence : ED SHEERAN, THE WEEKND, CHARLIE PUTH, INDOCHINE, DAVID GUETTA, KYGO, LOUANE, AMIR, BIGFLO & OLI, CALOGERO, JULIEN DORE, VIANNEY, SOPRANO, M. POKORA, KEEN’V, LARTISTE ou encore MC SOLAAR.



Cette belle brochette d’artistes va enflammer la scène du Palais des Festivals de Cannes pour cette 19e cérémonie des Nrj Music Awards. Cette année encore, la compétition est rude entre les célébrités nommées. D’ailleurs, avez jusqu’au 29 octobre, 23h59, pour voter et départager vos artistes favoris sur le site officiel de NRJ.



Rendez-vous le samedi 4 novembre prochain sur TF1 pour une soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas en direct !



