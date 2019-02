Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

C’est un événement incontournable, considérée comme l’un des plus grands événements musicaux au monde ! La 21e édition des NRJ MUSIC AWARDS se déroulera samedi 9 novembre 2019. Cette année encore, c’est depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes que se déroulera cette grande cérémonie, retransmise en direct à 21h00 sur TF1. Seule remise de prix en France dont les votes proviennent entièrement du public, elle récompensera les plus grandes stars du moment. La liste des nominations sera dévoilée lundi 30 septembre 2019. Les internautes pourront alors voter pour leurs artistes favoris.

Les NRJ MUSIC AWARDS sont devenues une référence en matière d’événement musical depuis le 22 janvier 2000. Plus de 400 stars françaises et internationales ont gravi les célèbres marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dont : Britney Spears, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Madonna, Coldplay, Rihanna, Katy Perry, Christina Aguilera, Céline Dion, Ed Sheeran, U2, Adele, David Guetta, Jennifer Lopez, Johnny Hallyday, Mick Jagger, Mylène Farmer, Justin Bieber, Sam Smith, Shakira, Taylor Swift, Robbie Williams, Mariah Carey, Patrick Bruel, Jay-Z, Jenifer, Sting, Usher, M. Pokora, Tina Turner, Vanessa Paradis, Pharrell Williams, Kylie Minogue, Francis Cabrel, One Direction, Maitre Gims, Gwen Stefani, Shawn Mendes, Muse, Alicia Keys, Stromae, Phil Colins, James Blunt, Charles Aznavour, Christine and the Queens, Enrique Iglesias...



Ne ratez donc pas les NRJ MUSIC AWARDS 2019 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes samedi 9 novembre à 21h00 sur TF1 et MYTF1.

Suivez également toutes les infos sur le Facebooket Twitter des NMA.