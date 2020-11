Rihanna aimerait revoir Chris Brown un jour

Leur histoire a été compliquée, mais Rihanna avoue qu'elle pense revoir Chris Brown un jour. On sent que la belle chanteuse a toujours des sentiments pour lui...

Quand ça se passait bien entre eux, Rihanna était très amoureuse de Chris Brown. Malheureusement, le chanteur a levé la main sur elle et leur histoire qui aurait pu être parfaite est devenue bien moins idyllique.

Chris a été condamné à des travaux d'intérêt général, et Rihanna s'est séparée de lui... d'autant que la sentence comprend une ordonnance restrictive, les empêchant de se voir pour le moment.

Mais aujourd'hui, la belle confie à demi-mot qu'elle a toujours quelques sentiments pour lui... "Je ne me vois pas ne plus jamais lui parler. Il y a toujours des sentiments", nous rapporte le britannique magazine Ok.

La chanteuse n'a-t-elle pas peur que Chris Brown agisse à nouveau de la même manière s'ils se revoient ? "Je pense que c'est possible de changer !", dit-elle, optimiste quant au fait qu'il ait pu apprendre de ses erreurs. Cependant, elle n'a pas toujours eu ce sentiment.

Dans une autre interview, elle disait : "Je me sens gênée d'être tombée amoureuse de cette personne. Il était mon premier grand amour, et plus on devenait amoureux, plus nous devenions dangereux l'un pour l'autre."

Ah la la Rihanna, on ne sait pas si ton Chris peut changer, mais réfléchit bien avant de le revoir... peut-être qu'il vaut mieux continuer chacun de son côté !