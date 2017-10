Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Après RAG'N'BONE MAN, c'est au tour de Sam Smith de confirmer sa présence sur la scène de la 19e cérémonie des NRJ Music Awards présentée par Nikos Aliagas. A cette occasion, le chanteur britannique va nous livrer un show sensationnel en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Aujourd’hui, le talent de Sam Smith n’est plus remis en doute et l’artiste cumule les récompenses. Il a notamment remporté un Golden Globe et un Oscar grâce à son titre Writing’s On The Wall, thème du célèbre film Spectre : James Bond.

Après trois ans de succès, Sam Smith a fait son grand retour en dévoilant Too Good at Goodbyes, le premier extrait de son second opus prévu le 3 novembre prochain. L’artiste enchaînera avec une tournée européenne de 24 dates, The Thrill of it All. Celle-ci démarrera le 20 mars 2018 et passera par la France le 30 avril 2018 à l’AccorHotel Arena.

La soirée des NRJ Music Awards promet d’être exceptionnelle. De nombreux artistes seront également au rendez-vous : ED SHEERAN, THE WEEKND, CHARLIE PUTH, RAG’N’BONE MAN, INDOCHINE, DAVID GUETTA, KYGO, LOUANE, AMIR, BIGFLO & OLI, CALOGERO, JULIEN DORE, VIANNEY, SOPRANO, M. POKORA, KEEN’V, LARTISTE et MC SOLAAR. Rendez-vous le 4 novembre prochain dès 21 heures sur TF1 pour ne rien manquer !



L'année dernière, Ami a été élu Chanson française de l’année 2016 avec J'ai cherché :