Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Amir a été consacré sur la scène des "NRJ Music Awards". Le chanteur a remporté le prix de la Chanson francophone de l'année avec son tube "On dirait". Et pour cela, il a pu compter sur ses fans de la première heure : les filles du couple Hallyday !

Chez les Hallyday, on écoute du rock mais aussi les tubes d’Amir ! Samedi 4 novembre, Laetitia Hallyday était devant son petit écran pour suivre en direct la grande soirée des NRJ Music Awards présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Et pour cause, ses filles sont absolument gagas du chanteur.

Sur Twitter, l’épouse de Johnny Hallyday a partagé une vidéo - à voir ici - sur laquelle on voit Joy et Jade danser comme des folles devant leur télévision au son du titre On dirait. En découvrant cette adorable vidéo filmée pendant sa prestation sur la scène du Palais des Festivals, Amir s’est empressé de la partager avec ses fans sur Twitter. "Cette joie est si belle à voir !" a-t-il posté sur le réseau social pour le plus grand bonheur des deux fillettes.

Six titres étaient en compétition pour le prix de la Chanson francophone de l'année. Outre le morceau d’Amir, Elle A de Keen'V, Chocolat de Lartiste, On était beau de Louane, Roule de Soprano et Je m'en vais de Vianney étaient en lice. C’est finalement le chanteur révélé dans la saison 3 de The Voice qui a remporté le plus de votes de la part du public. Nul doute que la famille Hallyday a voté pour soutenir Amir et lui permettre de décrocher le trophée pour la deuxième année consécutive.





Amir a enflammé le Palais des Festivals en interprétant On dirait, regardez !