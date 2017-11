Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Selena Gomez s’est éloignée de la scène musicale pendant quelque temps. Son dernier album date de 2015, mais elle a effectué un retour en fanfare cet été avec la mise en ligne de trois tubes : « It Ain’t Me », « Bad Liar » et « Fetish ». Elle a attendu le mois d’octobre dernier pour dévoiler un quatrième single addictif, « Wolves » en featuring avec le DJ Marshmello. Une petite bombe dont le clip a été visionné plus de 4 millions de fois en 24 heures.

Un retour aux affaires et dans la lumière après une période difficile et notamment l’annulation de sa tournée pour raison médicale. Atteinte d’un lupus, une maladie auto-immune, elle a dû se tenir éloigner loin de la musique pour se soigner et notamment subir une greffe de rein. La jeune femme, qui s’est séparée de son compagnon The Weeknd – qui s’est produit sur la scène des NRJ Music Awards – a cependant travaillé dans l’ombre, notamment en tant que productrice exécutive, sur la série culte de Netflix 13 reasons Why qui aborde la question du harcèlement au lycée.

Cette femme courage est dans les starting-blocks et assurément 2018 sera son année. Elle a prévenu, au micro de Zane Lowe : « Je suis prête. Je veux revenir et me concentrer à nouveau sur ma musique. Pour être honnête, je pense avoir déjà deux albums complets, mais je veux m’en assurer. Donc je pense que ça sortira bien plus tôt que les gens ne l’imaginent. Je veux tout contrôler, je veux que ce soit bon et être prête. Je ne veux rien forcer. Ce sera pour bientôt ».