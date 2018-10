Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

L'événement musical incontournable revient pour une 20ème édition inédite. Samedi 10 novembre, TF1 vous donne rendez-vous pour les NRJ Music Awards et plusieurs artistes ont d'ores et déjà confirmé leur présence.

SHAWN MENDES a vendu près de 20 millions d’albums dans le monde et 100 millions de singles, ce à quoi s’ajoutent plus de 11 milliards de streams pour ses chansons et 4 milliards de vues sur YouTube. Shawn Mendes a également effectué deux tournées internationales complètes, comptant plus d’un million de tickets vendus. Il sera à l’AccorHotels Arena de Paris le 19 mars 2019. SHAWN MENDES est nommé dans la catégorie Artiste Masculin International de l’année et sera sur la scène de la 20ème édition des NRJ Music Awards.



Le 23 novembre, BIGFLO & OLI dévoileront leur nouvel album "La Vie De Rêve". Après le succès de l’album "La Vraie Vie", écoulés plus de 300.000 exemplaires ainsi que d'une tournée complète dans tous les Zéniths de France, les deux Toulousains enchaînent avec 15 nouveaux titres ; on y retrouvera notamment "Demain", l'un des tubes de l'été en collaboration avec Petit Biscuit. Après une série de concerts complets, Bigflo et Oli sur pour la toute première fois la scène de l’AccorHotels Arena de Paris le samedi 8 décembre 2018. Nommés dans la catégorie Groupe/Duo Francophone et Clip de l’année pour "Demain" avec Petit Biscuit, BIGFLO & OLI seront en direct du Palais des Festivals de Cannes.

La success story d'EDDY DE PRETTO ne se dément pas ! Dès son premier album sorti en octobre 2017 et intitulé "Kid", le jeune chanteur séduit grâce à des titres et un phrasé particulier tel que le hit "Fête de trop". Son premier album, "Cure", était très attendu, sorti en mars dernier, le disque permet à l'artiste de confirmer le succès : plus de 105.000 ventes pures, et une tournée aux quatre coins de la France, ainsi qu'une imposante tournée des Zéniths début 2019. Fort de son succès après la sortie de son premier album, « Cure », Eddy de Pretto poursuit son ascension grâce à son style à bien à lui. Le chanteur est nommé cette année, dans la catégorie Révélation Francophone des NRJ Music Awards et sera lui aussi en live.

Avec son cinquième album intitulé "J4M", VITAA s'est notamment entourée de Stromae sur les titres "Peine & pitié" et "Comme dab" puis fait appel à Jul avec "Ça les dérange", certifié disque de diamant. Deux ans après le vif succès de son dernier album éponyme, classé numéro un des ventes et certifié de diamant, CLAUDIO CAPÉO sera de retour dans les bacs le 7 décembre avec un nouveau disque baptisé "Tant que rien ne m'arrête". En attendant de découvrir les morceaux inédits de Claudio Capéo, on continue d’écouter son duo avec VITAA. Les deux artistes ont uni leurs voix sur le titre engagé "Un peu de rêve". Une collaboration nommée aux NRJ Music Awards 20th Edition, dans la catégorie Groupe/Duo Francophone de l’année. Ils seront en direct du Palais des Festivals de Cannes.