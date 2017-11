Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir enflammé la scène des NRJ Music Awards, Soprano a été élu Artiste Masculin Francophone de l’année. L’an dernier, le chanteur avait déjà été récompensé dans la même catégorie. Une nouvelle consécration pour l'artiste qui se retrouve donc pour la deuxième fois, propulsé en tête du palmarès de la cérémonie. Cette année, le rappeur a notamment devancé M Pokora, mais aussi Claudio Capéo, Vianney, Calogero et Julien Doré.



Depuis sa victoire aux NRJ Music Awards 2016, le rappeur et chanteur ne cesse de cartonner. Alors que son quatrième album Cosmopolitanie, sorti en 2014, a été certifié disque de diamant à la fin de l’année 2016, son dernier opus L’Everest a aussi connu une double consécration de platine. En parallèle, Soprano a aussi bouleversé ses fans avec le titre Roule.



Septième piste de son album L’Everest, le morceau a été choisi comme troisième single de l’opus. Titre thérapeutique, il s’agit du premier morceau enregistré sur l’album du rappeur et le plus intime, en hommage à son ami DJ Sya Styles, disparu en 2015. Le clip de ce hit est la parfaite retranscription de toutes ces émotions et comptabilise plus de 57 millions de vues sur Youtube.