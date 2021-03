Sylvie Tellier, Ingrid Chauvin et une pléiade de stars pour remettre les trophées

D’Ingrid Chauvin à M Pokora en passant par Robbie Williams, Sylvie Tellier ou encore Christophe Licata, de nombreuses personnalités ont répondu présent pour remettre, ce samedi 12 novembre, les NRJ Music Awards.

C’est le public, et seulement lui, qui a pu voter ces dernières semaines pour départager les artistes nommés dans les différentes catégories des NRJ Music Awards 2016. A l’exception du prix de Chanson Francophone de l’année, dont le vote se déroulera en direct samedi soir pendant la cérémonie.

Pour remettre les trophées aux heureux lauréats plébiscités par leurs fans, NRJ et TF1 ont fait appel à un casting 5 étoiles. On retrouvera notamment Ingrid Chauvin, Laetitia Milot, M Pokora, Black M, Robbie Williams, Elie Semoun, Tini (star de Violetta), Soprano, Iris Mittenaere (Miss France 2016), Zaho, Jérôme Commandeur, Alicia Endemann, Julian Perretta, Jarry, Hatem Ben Arfa ou encore Sananas. Éliminée malheureuse de Danse avec les stars samedi dernier, Sylvie Tellier sera elle-aussi présente sur la Croisette. Et elle ne viendra pas seule. Christophe Licata, son partenaire dans l’émission de TF1, sera à ses côtés. Enfin, Manuela Diaz, la gagnante de The Voice Kids 3, aura également l’occasion de remettre un NRJ Music Award.

Le tapis rouge de la cérémonie diffusée ce samedi à partir de 20h55, en direct sur TF1 et NRJ, verra également défiler une pluie d’invités prestigieux. Enrique Iglesias, Tal, Coldplay, Kendji Girac, Louane ou encore Twenty One Pilots assisteront à cette édition 2016 des NRJ Music Awards.