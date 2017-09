Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

The Weeknd, auteur des tubes "Starboy", "I Feel It Coming" et "Earned It", foulera pour la première fois la scène des 19e NRJ Music Awards, présentés par Nikos Aliagas, le 4 novembre prochain. Une cérémonie exceptionnelle à suivre sur TF1 à partir de 20h55, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. La star sera bien accompagnée puisque de nombreux artistes français et internationaux sont attendus pour cette soirée événement.

Les NRJ Music Awards sont un rendez-vous musical incontournable et surtout la seule remise de prix dont les votes proviennent uniquement du public ! Et justement, vous pouvez dès à présent voter pour vos artistes préférés dans les deux premières catégories dévoilées aujourd’hui : la Révélation francophone de l’année et la révélation internationale de l’année.

Pour la Révélation francophone de l’année, les nommés sont Boostee, Lisandro Cuxi, Lenni-Kim, Lartiste, Léa Paci et TiBZ. Pour la Révélation internationale de l’année, les nommés sont Jonas Blue, DJ Khaled, Rag’n’Bone Man, Shawn Mendes, Julia Michaels et Harry Styles.

Pour voter, c’est très simple : rendez-vous chaque jour, jusqu’au 29 octobre à 23h59, sur nrj.fr et mytf1.fr pour désigner votre favori dans chacune des catégories. Attention, vous n’avez droit qu’à un vote par jour et par catégorie ! La douzième et dernière catégorie, la Chanson française de l’année, sera révélée ultérieurement. Pour cette catégorie, les votes se feront en direct par SMS et par téléphone tout au long de la cérémonie. Alors rendez-vous le 4 novembre, à partir de 20h55, en direct sur TF1 !