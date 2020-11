Le "trois à la suite" pour les One Direction aux NRJ Music Awards 2014 ?

Les 1D dans l'histoire des NMA ? Ce samedi 13 décembre 2014 pour la 16ème cérémonie des NRJ Music Awards, le groupe anglais des One Direction peut en effet entrer dans l'histoire, en remportant leur troisième récompense de rang dans une même catégorie. Alors, la bande à Harry Styles peut-il faire la passe de trois pour le titre de meilleur "Groupe International de l'année" ?

Les One Direction viseront leur troisième trophée de suite dans la catégorie « Groupe International de l'année » aux NRJ Music Awards 2014 ?

Une grosse concurrence en 2014

Les One Direction sont en route pour un triplé, un trois à la suite, historique : en effet, s'ils remportent ce samedi 13 décembre lors des NRJ Music Awards 2014 la récompense dans la catégorie « Groupe International de l'année », alors ils rentreront dans l'histoires des NMA, devenant le premier groupe à réussir la passe de trois sur trois années consécutives, pour rejoindre trois artistes ayant réussi ce tour de force en solo...

Rihanna, Jenifer et M Pokora avant eux...

Avant les One Direction, vainqueurs potentiels de leur troisième award de rang dans la même catégorie, trois artistes avaient eux aussi réussi ce tour de passe-passe : Jenifer, entre 2004 et 2006, dans la catégorie « Artiste féminine Francophone », Rihanna de 2007 à 2009 dans celle « Artiste Féminine Internationale », et enfin M Pokora pour le titre « Artiste Masculin Francophone » en 2011, 2012 et 2013. Mais, pour dire vrai, une artiste a fait mieux...

Mylène Farmer voit ses records fondre comme neige au soleil...

C'était entre 2000 et 2003 : Mylène Farmer avait alors gagné quatre fois de suite la catégorie « Artiste féminine francophone » ! Mais les 1D, partis comme ils sont partis, peuvent se rapprocher dangereusement de la belle Mylène en remportant leur award n°3 dans la catégorie « Groupe International de l'année », et qui dit qu'en 2015, ils ne feront pas la passe de quatre ? Décidément, Mylène Farmer peut perdre beaucoup, et dès cette année: en effet, son record de trophées reçus pourrait tomber ce samedi 13 décembre, M Pokora pouvant récolter son 10ème NRJ Music Award...



Les One Direction records aux NMA ? Réponse ce samedi 13 décembre, dès 20h55 en direct sur TF1 pour suivre la 16ème cérémonie des NRJ Music Awards !

Les autres auteurs de triplés dans ‘histoire des NRJ Music Awards

Mylène Farmer dans la catégorie « Artiste Féminine Francophone de l'année » : en 2000, 2001, 2002 et 2003

Jenifer dans la catégorie « Artiste Féminine Francophone de l'année » : en 2004, 2005 et 2006

Rihanna dans la catégorie « Chanson Internationale de l'année »: en 2007, 2008 et 2009

M Pokora dans la catégorie « Artiste Masculin Francophone de l'année » : en 2011, 2012 et 2013