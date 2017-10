Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les NRJ Music Awards sont de retour sur TF1 ! Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie qui se déroulera depuis le Palais des Festivals à Cannes récompensera les artistes qui ont fait 2017. Depuis 2000, des centaines de chanteurs ont gravi les désormais célèbres marches du Palais des Festivals de Cannes. Parmi elles, on peut citer Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Céline Dion, Charles Aznavour, Mick Jagger, Katy Perry, Justin Bieber ou encore Phil Collins. Pour cette 19ème année consécutive, c'est vous et vous seuls qui allez récompenser les stars de la chanson.

Il y a peu, MYTF1 vous a révélé la liste des nommés dans les différentes catégories. L’année dernière, le palmarès avait été dominé par Amir. David Guetta, le groupe Coldplay, Bruno Mars, Tal, Soprano et le duo Twenty One Pilots sont également repartis avec un prix. Qui seront les heureux élus cette année ? Pour cela, il va falloir voter ! Depuis ce matin, les votes sont ouverts ! Alors, pour élire vos artistes coup de cœur, rien de plus simple. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site de NRJ, dans la rubrique Music Awards. Mais attention, vous ne pouvez voter qu'une seule fois par jour par catégorie. Faites le bon choix !

>> Votez pour élire vos artistes préférés aux NRJ Music Awards ! <<

Les NRJ Music Awards, samedi 4 novembre à 21h00 sur TF1 !