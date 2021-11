Adele – « Easy on me » - NRJ Music Awards 2021

Ce soir, Adele, l’artiste britannique internationale incontournable de sa génération, aux multiples succès et albums, nous fait l’honneur de sa participation exceptionnelle en exclusivité européenne à la 23è édition des NRJ MUSIC AWARDS 2021. L’auteure, compositrice et interprète de « Someone Like You » vient tout juste de dévoiler son tout nouvel album intitulé « 30 », sorti le 19 novembre 2021, et nous fait la joie d’interpréter ce soir le premier extrait de cet album intitulé « Easy on me », sorti le 15 octobre dernier, et déjà un véritable carton dans le monde entier se classant numéro 1 des tops singles dans de nombreux pays. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021