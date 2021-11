Amel Bent & Hatik « 1. 2. 3 » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Amel Bent, artiste incontournable de la scène musicale et après une saison exceptionnelle en tant que coach dans The Voice, vient défendre son joli duo qu’elle interprète avec Hatik, leur titre « 1, 2, 3 ». Ce titre remporte un franc succès sur les plateformes de vidéos en streaming. Remportera-t-il le prix de la « collaboration francophone de l’année » ce soir ? En parallèle, l’interprète de « Vivante », « ma philosophie », concourt dans la catégorie Artiste féminine francophone de l’année » face à Clara Luciani, Eva, Hoshi, Juliette Armanet, Louane, Wejdene et Yseult. Et Hatik concourt dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Dadju, Gims, Grand Corps Malade, Jérémy Frérot, Keen’v, Kendji, Soprano, Tayc et Vianney. Recevront-ils une ou plusieurs distinctions ce soir ? C’est vous qui décidez ! Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021