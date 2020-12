Amel Bent et Imen Es “Jusqu’au bout” - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

Ce n’est pas en tant que coach de The Voice Kids ce soir qu’Amel Bent est présente sur la scène des NRJ Music Awards 2020 à Paris – La Seine Musicale, mais bien pour défendre quatre Awards dont trois pour son titre, enregistré en duo avec Imen Es, “Jusqu’au bout” : La performance francophone de l'année, soumis aux votes du public pendant l'émission ; La chanson francophone de l’année et la collaboration francophone de Amel Bent et Imen ES, remporteront-elles ces Awards ? Amel Bent concourt aussi pour le titre de l’artiste féminine francophone de l’année face à Aya Nakamura, Louane, Carla Bruni, Camelia Jordana, Clara Luciani et Wejdene. Une soirée riche en émotions pour les artistes ce soir. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020