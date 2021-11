Amir & Sia « 1 + 1 » - NRJ Music Awards 2021

Amir, le chanteur révélé dans « The Voice » concourt ce soir pour l’award de la Collaboration Francophone De L'année en duo avec Sia avec le titre « 1+1 » face à Amel Bent & Hatik – “1, 2, 3”, Dadju & Anitta – “Mon Soleil”, Gims & Dhurata Dora - “Only You“, Grand Corps Malade & Louane - “Derrière Le Brouillard“, Kendji & Soolking – “Bebeto“, M. Pokora & Dadju – “Si On Disait”. Ce sont grâce à vos votes, public, que vos artistes/titres préférés recevront des Awards. Pour cette 23è édition, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à Paris samedi 20 novembre 2021 à 21h05 pour les “NRJ Music Awards 2021 ”, depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021