Amir élu « Chanson Française de l’Année 2017 » avec « On dirait »

Comme chaque année, la catégorie « Chanson Française de l’Année » est votée en direct pendant la cérémonie des NRJ Music Awards. C’est aux téléspectateurs et internautes de voter pour élire les six artistes nommés. Cette année, plusieurs artistes français se disputaient le prix : Amir « On dirait », Soprano « Roule », Louane « On était beau », Keen’v « Elle a » Lartiste « Chocolat » et Vianney « Je m’en vais ». D’ailleurs, ils sont tous présents ce soir au Palais des Festivals. Le public avait la possibilité de voter, par SMS et par téléphone, tout au long de la cérémonie pour élire la chanson française de l'année ! Et c'est Amir avec « On dirait» qui remporte une nouvelle fois l'Award de la « Chanson Française de l'Année » 2017. Déjà en 2016 Amir avait remporté l’award de la chanson de l’année 2016 avec « J’ai cherché » ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017