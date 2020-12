Amir “La fête” - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Amir, le chanteur révélé dans « The Voice » concourt ce soir pour le titre de la performance francophone de l'année soumis aux votes du public pendant l'émission et de l’Artiste Masculin Francophone de l’année face à face à M Pokora, Dadju, Gims, Julien Doré, Kendji Girac et Vianney et pour le titre de la Chanson Francophone de l'année avec le titre « La fête ». Quel(s) trophée(s) lui sera-t-il remis ? Ce sont grâce à vos votes, public, que vos artistes/titres préférés recevront des Awards. Pour cette 22è édition, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à Paris samedi 05 décembre 2020 à 21h05 pour les “NRJ Music Awards 2020 - Paris Edition”, depuis la Seine Musicale. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020