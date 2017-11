Amir – « On dirait » (En compétition)

Après avoir raflé deux prix lors de la cérémonie des NRJ Music Awards en 2016, Amir est de retour... et il fera tout pour gagner un troisième trophée. L’artiste est, cette année, nommé avec OneRepublic dans la catégorie « Groupe/ Duo Francophone de l’Année » grâce à leur collaboration sur « No Vacancy ». Ce soir, le chanteur révélé dans « The Voice » revisite l’un de ses premiers morceaux, « On dirait », extrait de son album « Au cœur de moi », écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Le chanteur est également nommé dans la catégorie « Chanson Francophone de l’Année » aux côtés de Louane, Lartiste, Keen’v, Soprano et Vianney. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017