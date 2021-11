Angèle « Bruxelles Je t’aime » - NRJ Music Awards 2021

Pour cette 23ème édition des NRJ Music Awards 2021, Angèle interprète « Bruxelles Je t’aime », issu de son nouvel album « Nonante-cinq », en direct de Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. À seulement 26 ans, l’auteure-interprète-compositrice a vu son premier album « Brol » certifié disque de diamant avec plus de 500.000 ventes cumulées. L’artiste enchaîne les succès et remporte aux NRJ Music Awards de 2019 les trophées de l’artiste féminine francophone de l’année et la chanson francophone de l’année avec « Tout oublier ». https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021