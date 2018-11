Bigflo & Oli – "Demain" (en compétition)

Le duo toulousain Bigflo & Oli, ou B&O, vient défendre ce soir leur titre « Demain ». Le groupe a littéralement tout explosé avec son deuxième album « La Vraie Vie » écoulé à plus de 300 000 exemplaires, sorti en juillet 2017. Porté par les singles « Alors Alors » ou « Dommage » ce deuxième opus est déjà certifié Disque de Platine. Depuis les Toulousains enchaînent avec 15 nouveaux titres dont « demain », l’un des tubes de l’été en collaboration avec petit Biscuit. Vous pourrez retrouver BigFlo et Oli pour la toute première fois sur la scène de l’AccorHotels Arena de Paris le samedi 8 décembre 2018. Mais en attendant, retrouvons sur la scène de la 20è édition des NRJ Music Awards, Bigflo & Oli nommés dans les catégories Groupe / Duo Francophone de l'année et Clip de l’année avec « Demain ». Ce duo se retrouve en compétition face à “Alright “– Jain ; “Basique” – Orelsan ; “No Tears Left To Cry” – Ariana Grande ou encore à Hyphen Hyphen ; Maitre Gims et Vianney ; ou encore « Girls Like You » – Maroon 5 (feat. Cardi B)…Ce groupe de hip-hop français a toutes ses chances de raffler ces awards... Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018