Black Eyed Peas, « Mamacita » « Vida Loca » medley - NRJ Music Awards 2020

C’est un grand plaisir d’accueillir sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS 2020 à La Seine Musicale de Paris, le groupe Black Eyed Peas venant interpréter un medley de leurs derniers titres. Une soirée qui promet d’être inoubliable. Leur dernier titre « Ritmo » sorti en single issu de leur album « Translation », est en compétition ce soir dans les catégories de la collaboration internationale de l’année et de la chanson internationale de l’année face à “Kings & Queens” – Ava Max ; “Ritmo” – Black Eyed Peas & J Balvin ; “Physical” – Dua Lipa ; “Savage Love” – Jawsh 685 & Jason Derulo ; “Tusa” – Karol G Feat. Nicki Minaj ; “Before You Go” – Lewis Capaldi ; “Jerusalema” – Master Kg et “Blinding Lights” – The Weeknd. Qui remportera des Awards ce samedi 15 décembre 2020 lors de ce rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, dont les votes proviennent exclusivement du public ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020