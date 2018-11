Christine & The Queens « Damn » / « La Marcheuse » (en compétition)

Christine & The Queens a fait cette année son grand retour et nous fait l’honneur ce soir d’être présente sur la scène magique du Palais des Festivals à Cannes pour interpréter en direct son titre « Damn ». C’est encore un succès pour cette pop funk, Christine And The Queens nommée dans la catégorie Artiste Féminine Francophone de l'année aux côtés de Louane, Jenifer, Zazie, Vitaa et Jain. TF1 propose aux téléspectateurs et internautes une soirée exceptionnelle en compagnie des artistes internationaux et français qui ont marqué l’année 2018. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018