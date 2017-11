Claudio Capéo – « Riche »

Porté par le succès de son troisième album (plus de 400.000 exemplaires) et d’une tournée dans toute la France, Claudio Capéo est nommé dans la catégorie « Artiste Masculin Francophone de l’Année », aux NRJ Music Awards 2017. Avec sa voix atypique et ses talents de musicien indéniables, le chanteur révélé dans « The Voice » est un faiseur de tubes. Ce soir, sur la scène des NRJ Music Awards, l’accordéoniste propose « Riche », un titre qui fait écho à son succès et les rencontres qu’il a eu la chance de faire depuis quelques mois. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017