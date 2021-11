Coldplay & Bts - “My Universe” - NRJ Music Awards 2021

Ce soir le groupe Coldplay concourt dans plusieurs catégories, notamment « Groupe / Duo international de l’année » face à Imagine Dragons, Maneskin, Maroon 5 et Silk Sonic , ainsi que dans la « Collaboration internationale de l’année » face à Black Eyed Peas & Shakira - “Girl Like Me”, Dj Snake & Selena Gomez - “Selfish Love”, Elton John & Dua Lipa - “Cold Heart” (Pnau Remix), The Kid Laroi & Justin Bieber - “Stay”, The Weeknd & Ariana Grande - “Save Your Tears”. C’est vous public qui avez pu voter pour votre artiste préféré. Alors, quel prix remportera Coldplay ? Quel(s) award(s) remportera le groupe ? Cliquez pour le découvrir Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021