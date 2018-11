Artiste reconnu et en vogue depuis plus d'un an, Dadju continue d'accumuler les succès. Pour cette vingtième édition des NRJ Music Awards, David Guetta et Dua Lipa remet à l'artiste l’Award de la « Révélation Francophone de l’Année ». Une nouvelle consécration pour l'interprète du tube "Reine" issu de son album Gentleman 2.0. On ne l'arrête plus ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018