Dadju « Mon soleil » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Elu « Artiste masculin francophone de l’année » lors de la dernière édition des NRJ MUSIC AWARDS 2020, Dadju interprète ce soir en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes un de ses titres phares du moment « Mon Soleil ». L’interprète entres autres de « Bobo au cœur » et de « Compliqué » est nommé dans deux catégories : « collaboration francophone de l’année » pour ses duos avec M Pokora « Si on disait » et Anitta « Mon Soleil », et aussi dans la catégorie Artiste masculin francophone de l’année face à Gims, Grand Corps Malade, Hatik, Jérémy Frérot, Keen’v, Kendji, Soprano, Tayc et Vianney. Quel award recevra-t-il aux NRJ Music Awards 2021 ? https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021