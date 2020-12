Dadju « Reine » « Bobo Au Cœur » medley.. - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette 22ème édition des NRJ Music Awards, Dadju interprète un medley de ses titres « Reine » « Bobo Au Cœur » « Amour Toxic » « Compliqué » « Jaloux » « Bob Marley » « Grand Bain » en direct de La Seine Musicale à Paris. Dadju vient tout juste de dévoiler l’intégralité de la réédition de son album « Poison ou Antidote » où l’on a pu découvrir en avant-première « Amour Toxic et « Dieu Merci » feat Tiakola. L’interprète entres autres de « Bobo au cœur » et de « Compliqué » a dû reporter sa tournée en 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Mais ce soir, Dadju est nommé dans deux catégories : Artiste masculin francophone de l’année et collaboration francophone de l’année pour son duo avec Soolking. Quel award recevra-t-il aux NRJ Music Awards 2020 ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020