David Guetta et Raye “Let’s Love” - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

David Guetta, DJ français international est présent ce soir pour cette 22è edition des NRJ Music Awards 2020 qui se déroule exceptionnellement à Paris sur la scène de La Seine Musicale. Le DJ français, accompagné de la chanteuse britannique Raye, viennent interpréter et défendre le titre, “Let’s Love”, nommé dans la catégorie de la collaboration internationale de l’année avec Sia face à Ariana Grande et Justin Bieber, Black Eyed Peas & J Balvin, Jawsh 685 & Jason Derulo, Karol G X Nicki Minaj et Lady Gaga X Ariana Grande. David Guetta défend aussi le trophée du DJ de l’année face à Calvin Harris, Dj Snake, Kygo, Ofenbach, Regard et Robin Schulz. Vous avez pu choisir votre artiste préféré dans ces différentes catégories durant 1 mois avant l’émission grâce au dispositif de vote mis à disposition. Alors qui remportera ces catégories ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020