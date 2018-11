David Guetta feat Bebe Rexha / Anne Marie - Medely "Say My Name" - "Don’t Leave Me Alone" (en compétition)

Le Dj international, David Guetta est présent ce soir aux NRJ Music Awards 2018. L’artiste reprend son dernier tube, « Say My Name» en trio avec Bebe Rexha et Anne Marie et un autre titre « Don’t Leave Me Alone”. Véritable faiseur de tubes, David Guetta est nommé ce soir dans deux catégories « Dj de l’année » face à DJ Snake ; Feder ; Calvin Harris ; Kygo et Ofenbach ainsi dans la catégorie Groupe / Duo International de l'année avec Sia face à Calvin Harris – Dua Lipa ; Imagine Dragons ; Nicky Jam ; J. Balvin ; Maroon 5 et Muse. Qui remporte les Awards de ces catégories ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018