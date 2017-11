« Despacito » de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber, élue « Chanson Internationale de l'Année »

Rag’n’Bone Man, Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth, The Chainsmokers & Coldplay et Luis Fonsi s’affrontaient ce soir dans la catégorie « Chanson Internationale de l’Année » lors de la 19ème cérémonie des « NRJ Music Awards ». Après de longues minutes de délibération, le rideau est tombé : c’est Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber qui remportent le prix de « Chanson Internationale de l’Année » pour le morceau « Despacito ». Une récompense méritée ! Pour rappel, la vidéo de « Despacito » a atteint les 4 Milliards de vue sur YouTube. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017