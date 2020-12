Dua Lipa et Angèle en duo « Fever » - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette 22è édition, les deux artistes Dua Lipa et Angèle unissent leur voix pour interpréter en duo ce soir le titre de leur clip « Fever ». Seule Dua Lipa concoure dans plusieurs catégories : Artiste féminine internationale, chanson internationale et clip de l’année avec le clip ‘Physical ». Quel award l’interprète de « New Rules”, “One Kiss”, “Be The One ou encore “IDGAF’ remportera-t-elle ce soir ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020