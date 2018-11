Dua Lipa – Medley "One Kiss" et "IDGAF" (en compétition)

La chanteuse Dua Lipa nous fait l’honneur de sa présence ce soir sur la scène des NRJ Music Awards 2018 à Cannes et interpréter en direct ses deux tubes « One Kiss » et « IDGAF ». Pour cette 20ème édition l’artiste internationale concoure dans quatre catégories : Groupe / Duo International de l'année / Révélation Internationale de l’année / Artiste Féminine Internationale de l’année et Chanson Internationale de l’année avec Calvin Harris pour « One Kiss ». Cette nouvelle star mondiale s’est fait connaître grâce à ses tubes « New Rules », « One Kiss » en duo avec Calvin Harris, « Be The One » ou encore « IDGAF ». Dua Lipa a à son actif deux tournées mondiales à guichets fermés et cumule aujourd’hui plus de 18 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Ce soir, Dua Lipa interprète en direct ses deux tubes « One Kiss » et « IDGAF ». Quels Awards remportera-t-elle ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018