Ed Sheeran – « Bad Habits » NRJ Music Awards 2021

Pour cette vingt-troisième édition des NRJ Music Awards, Ed Sheeran, qui vous a fait danser tout l’été avec « Bad Habits » et a rythmé votre automne avec l’enivrant « Shivers » (deux titres de son nouvel album « Equals), est en compétition dans la catégorie « Artiste Masculin International De L'année » face à Justin Bieber, Lil Nas X, Shawn Mendes, The Weeknd, Tom Gregory. Et son titre qu’il nous interprète ce soir en direct de la scène des NRJ Music Awards au Palais des festivals de Cannes est aussi en compétition dans 2 catégories « Chanson internationale de l’année » et « Clip de l’année » face à Dj Snake / Selena Gomez – ”Selfish Love”, Grand Corps Malade / Louane – ”Derrière Le Brouillard” , Julien Doré – ”Waf ”, Lil Nas X – ”Montero (Call Me By Your Name)”, Soprano – ”Près Des Étoiles”, Tayc - ”Le Temps” , The Kid Laroi & Justin Bieber – ”Stay”, The Weeknd – “Save Your Tears” et Vitaa & Slimane - ”De L’or ”. Quel(s) award(s) remportera Ed Sheeran pour cette année 2021 ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021