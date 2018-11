ED Sheeran, élu « Artiste Masculin International de l'Année 2018 »

Après la remise du prix de l'Artiste Féminine Internationale de l'Année, il est temps de découvrir le grand gagnant de cette catégorie pour les hommes. Ce soir encore, Ed Sheeran a confirmé son statut de chanteur incontournable du paysage musical en décrochant l'award de "l'Artiste Masculin International de l'Année 2018". Pour cette vingtième édition des NRJ Music Awards, l'artiste était en compétition face à Drake, Charlie Puth, Shawn Mendès mais aussi The Weeknd et Justin Timberlake. L'interprète du tube "Shape of you" a donc fait l'unanimité auprès des internautes.